​Produits impropres à la consommation : les saucisses "Nafi" interdits de vente

Les saucisses "Nafi" sont désormais interdits de vente dans les grandes surfaces. L’annonce a été faite par le ministère du Commerce qui informe que des sanctions seront appliquées contre les contrevenants.



Selon la Rfm, Jugés impropres à la consommation au motif qu'ils sont sous administration, Les saucisses «Nafi » ne seront plus vendus sur les grandes surfaces. «Aucune grande surface n'est autorisée à vendre les produits Nafi sans l'aval des autorité», a renseigné le chef de la division et de la commission de la sécurité des consommateurs du ministère du Commerce.



Issa Wade de poursuivre sur la Rfm : «On a eu à faire des prélèvements sur ces produits incriminés, lesquels sont acheminés au niveau du Laboratoire d'analyse et de contrôle. Les prélèvements confirment que le produit est propre à la consommation. Mais toujours est-il qu'on a interpelé le fabricant local pour d'autres analyses qui seront faites. Mais les produits sont interdits de vente car ils sont sous le contrôle de l'administration publique, à savoir l'administration du commerce».