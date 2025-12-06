Premier League : Aston Villa bat Arsenal dans les dernières secondes

Quel dénouement ! Dans les derniers instants, Arsenal a chuté sur la pelouse d'Aston Villa (1-2) à l'occasion du choc de la 15e journée de Premier League ce samedi. En première période, les Gunners ont été surpris sur une reprise de Cash (36e), mais Trossard (52e) a profité d'un bon travail de Saka pour égaliser au retour des vestiaires. Alors que Raya et Martinez ont longtemps brillé, les Villans ont arraché la victoire dans les dernières secondes grâce à Buendia (90+5e).



Toujours en tête du classement, Arsenal compte 3 points d'avance sur Aston Villa, provisoirement 2e.