Vol de bétail à Bambilor : la Gendarmerie interpelle un individu, huit (8) vaches récupérées
Au cours d’une patrouille de sécurisation menée dans leur circonscription, les éléments de la brigade de proximité de Bambilor ont repéré un véhicule suspect transportant quatre (04) taureaux.

À la vue des gendarmes, les occupants ont immédiatement abandonné le véhicule avant de prendre la fuite.

Une battue organisée dans la foulée a permis d’interpeller le conducteur aux abords du village de Ndiakhirate, informe la Gendarmerie nationale.

Au total, huit (08) vaches ont été récupérées et un véhicule saisi.
Moussa Ndongo

Samedi 6 Décembre 2025 - 17:54


