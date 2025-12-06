Coupe du monde 2026 : le calendrier des « Lions » dévoilé, avec un premier choc face à la France

Après le tirage au sort effectué vendredi au Kennedy Center de Washington, le Sénégal connaît désormais son calendrier pour la Coupe du monde 2026. Les « Lions » débuteront la compétition par un choc face à la France, championne du monde 2018 et finaliste en 2022. Cette affiche très attendue se jouera le 16 juin au MetLife Stadium de New York.



Le Sénégal enchaînera ensuite le 22 juin, toujours au MetLife Stadium, avec une rencontre décisive contre la Norvège d’Erling Haaland, auteur d’un parcours impressionnant lors des éliminatoires.



Pour leur troisième et dernier match de poule, les hommes de Pape Thiaw affronteront le vainqueur du barrage opposant la Bolivie, le Suriname et l’Irak. Cette rencontre, a priori la plus abordable du groupe, se tiendra le 26 juin au BMO Field de Toronto, au Canada.





Calendrier du Sénégal



France v Sénégal : 16 Juin 2026 au MetLife Stadium de New York



Sénégal v Norvège : 22 Juin 2026 au MetLife Stadium



Sénégal v Bolivie – Irak – Suriname : 26 Juin 2026 au BMO field de Toronto