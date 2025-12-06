PASTEF consacre la journée du 7 décembre aux Martyrs et victimes de la répression

PASTEF-Les Patriotes annonce que la journée du 7 décembre 2025 sera « exclusivement dédiée aux Martyrs, aux ex-détenus politiques et aux victimes de la répression survenue entre mars 2021 et mars 2024 ». Dans un communiqué daté du 6 décembre, le parti indique que cette initiative vise à honorer la mémoire de ceux « qui ont lutté à nos côtés et qui sont tombés pour la démocratie, la liberté et la justice ». La formation politique prévoit également de donner la parole aux ex-détenus politiques, aux blessés et aux familles des victimes afin qu’ils puissent partager leurs témoignages en présence du président Ousmane Sonko, dans un cadre décrit comme « sobre » et « grave », conforme à la nature du recueillement.Le communiqué parvenu à PressAfrik souligne que « cette journée a aussi pour objectif de réaffirmer la détermination du parti à réclamer justice pour l’ensemble des victimes. » Pour garantir une organisation jugée optimale et préserver la solennité, le comité d’organisation précise que « l’accès au lieu se fera uniquement sur invitation. » Il rappelle que, compte tenu du nombre limité de places, les militants, sympathisants et citoyens sont invités à « s’unir par la prière ». Concernant la couverture médiatique, PASTEF annonce qu’un « seul signal de diffusion officiel » sera mis à disposition, permettant aux médias de relayer l’événement sans se déplacer, une décision justifiée par les contraintes d’espace.Le parti appelle par ailleurs les participants à respecter strictement les orientations retenues afin d’assurer la réussite de cette journée de recueillement. « Le 7 décembre 2025, où que nous soyons, nous saluerons ensemble la mémoire de celles et ceux qui sont tombés pour un Sénégal juste et libre », affirme le document. PASTEF annonce également un hommage particulier aux victimes et aux ex-détenus politiques « pour leur courage et leur combat contre l’injustice ».