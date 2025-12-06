Etat de santé de Farba Ngom : l’APR met en garde contre les risques liés à son maintien en détention

L’Alliance Pour la République (APR) hausse le ton et exige la libération de Farba Ngom ainsi que des autres personnalités qu’elle qualifie « d’otages politiques ». Le parti fondé par l’ancien président Macky Sall dénonce également la mise en résidence surveillée de Badara Gadiaga.
Dans un communiqué publié le 5 décembre, le Secrétariat Exécutif National (SEN) de l'APR dit prendre acte de la décision de justice rendue le 4 décembre 2025 par la Chambre d'accusation, confirmant l'ordonnance de mise en résidence surveillée de Monsieur Badara Gadiaga.
L’APR estime que ce dernier présenté comme « un citoyen et compatriote de grande qualité », n'aurait « jamais dû être dans les liens de la détention ». Le parti ajoute qu’il est victime de la « furie du pouvoir et de la violente tentative, du Président du Pastef », visant à instaurer une « autocratie au Sénégal ».
C'est pourquoi, l’Alliance pour la République exige la « fin de toutes les contraintes qui pèsent sur Badara Gadiaga et autres otages politiques , Pape Malick Ndour, Ismaïla Madior Fall, Lat Diop, Mawdo Malick Mbaye, Moustapha Diop, Sophie Gladima et Ndèye Sally Diop ».
Par ailleurs, l’APR réclame la « libération de l'Honorable Farba Ngom », qu’il décrit comme un « véritable otage d'État qui croupit, injustement, dans les geôles de l'État pastefien, au mépris des avis médicaux le concernant ».
Le SEN prend à témoin l'opinion nationale et internationale pour rappeler les « risques liés à son maintien en milieu carcéral, en contradiction flagrante avec l'incompatibilité, attestée de sa situation sanitaire ».
L’APR conclut en affirmant que « la bataille est engagée » et que le combat se poursuivra « jusqu’à la victoire finale ».
