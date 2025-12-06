Kolda : le conseil départemental adopte un budget 2026 de plus de 500 millions FCFA

Le conseil départemental de Kolda a adopté, à l’unanimité, son budget pour l’exercice 2026, arrêté à plus de 500 millions de francs CFA. Le vote est intervenu lors d’une session tenue jeudi dernier sous la présidence du professeur Moussa Baldé.



Dans le détail, 77 % du budget, soit plus de 400 millions de francs CFA, sont consacrés aux dépenses de fonctionnement. Ces crédits serviront essentiellement à couvrir les charges liées au paiement des salaires, qui ont connu une hausse à la suite de l’intégration de la fonction publique locale, a précisé le président du conseil départemental, Pr Moussa Baldé.



Le volet investissement bénéficie, quant à lui, de plus de 132 millions de francs CFA, représentant 23 % de l’enveloppe globale. Plusieurs secteurs jugés prioritaires ont été retenus dans cette programmation. Il s’agit notamment de l’éducation, avec la poursuite des efforts de résorption des abris provisoires dans les établissements scolaires, de la santé, à travers le renforcement des équipements de l’hôpital régional de Kolda, ainsi que de l’appui aux femmes rurales et à la jeunesse, en particulier dans le domaine du sport.



À travers ce budget, les autorités départementales entendent répondre aux besoins essentiels des populations et accompagner durablement le développement local, malgré un contexte marqué par de multiples défis économiques et sociaux.