​Projet « Yokk Kom Kom »: 1171 ménages enrôlés pour un montant de 175.650.000 FCFA dans le département de Matam

Une enveloppe globale d'un montant de 175.650.000 FCFA est destiné à mille cent soixante onze ménages du département de Matam dans le cadre du projet « Yokk kom kom » (amélioration du revenu). L'annonce a été faite par le coordonnateur de la cellule des affaires juridiques de la Délégation générale à la protection sociale et à la solidarité nationale (DGPSSN), Amadou Thiam.



Cette initiative concerne 10 communes du déprtement . Selon Amadou Thiam,le quota projeté était 1.070 ménages,mais au final 1.171 ménages ont été pris en compte dans le cadre du projet.



M.Thiam intervenait en marge d'une réunion de ciblage des quartiers et villages bénéficiaires de la phase du projet, sous la supervision du préfet de Matam,Souleymane Ndiaye, précise l'APS.



Cet appui financier est destiné aux ménages vulnérables,les concernés seront également éligibles, bénéficieront également du programme national de bourses de sécurité familiale.



Revenant sur le mode opérandus,il précise: « Nous avons utilisé le Registre national unique pour intégrer tous les ménages n'ayant pas bénéficié du programme de résilience agricole de la première phase du projet Yokk Kom Kim ».



Le préfet de Matam soutient que ce « projet va apporter de la valeur ajoutée à la lutte contre la pauvreté et permettra aux ménages d'être financièrement autonomes ».