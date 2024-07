​Proposition de loi empêchant la dissolution de l'Assemblée : Adji Mergane Kanouté annonce l’adhésion d’autres députés

Le groupe parlementaire Benno Bokk Yaakar n’est pas prêt à lâcher le morceau dans sa volonté de s’ériger en bouclier contre la dissolution du parlement, probablement prévue en septembre prochain. D’après le journal BES-BI, leur vice-présidente, Adji Mergane Kanouté, a affirmé que la procédure est déjà en marche.



« Des députés qui ne sont pas du groupe se sentent concernés par la proposition de loi. Car les parlementaires se sont sentis offensés par le premier ministre par son mépris », a-t-elle soutenu.



Selon la vice-présidente du groupe parlementaire BBY, les échanges entre députés non membres de la majorité parlementaire se poursuivent et certains sont en phase avec eux. « Vouloir tenir une DPG ( Déclaration de politique générale) dans la rue publique signifie simplement que nous ne sommes pas dans une République. C’est un précédent dangereux et une banalisation de nos institutions », affirme la députée.



La parlementaire s’est défoulée aussi sur le ministre de l’Intérieur. Elle a estimé que celui-ci « doit démissionner après avoir été désavouée par le Premier ministre et le président de la République sur sa circulaire instruisant le déguerpissement des marchands ambulants »