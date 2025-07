RDC - Ouverture du procès de Joseph Kabila : l’audience renvoyée au 31 Juillet

La justice militaire congolaise a ouvert vendredi à Kinshasa le procès contre l’ancien président Joseph Kabila accusé notamment de trahison pour collusion présumé avec les rebelles du M23/AFC qui contrôlent d’importantes villes et agglomérations dans les provinces du Nord-Kivu et Sud-Kivu dans l’Est de la République démocratique du Congo (RDC).



Le procès s’est ouvert peu avant 12h00 (11h GMT) à la haute cour militaire sans que le président honoraire jouissant du statut de « sénateur à vie » n’ait dépêché ses avocats.



Le procureur miliaire a imputé à Kabila tous les crimes du M23 dont le bombardement des camps de déplacés, des massacres et autres.



Étalant les charges, le magistrat a affirmé que Kabila est poursuivi pour « participation à un mouvement insurrectionnel, crime contre la paix, homicide intentionnel par balles, trahison, apologie, viol, torture, déportation et occupation à force ouverte de la ville de Goma ».



Joseph Kabila ayant boudé toutes les étapes de la procédure, l’auditeur général (procureur militaire) a demandé à la haute cour de juger l’ancien président de la République par défaut.

L’audience a été renvoyée au 31 Juillet.



Alors que le gouvernement a annoncé que les revendications de l’ex-président seront prises en charges dans les négociations pilotées par le Qatar entre Kinshasa et le m23/ AFC, Samuel Mbemba, ministre a.i de la Justice a déclaré auprès de l’agence Anadolu que « la justice ne négocie pas, elle ne dialogue pas, et son agenda n’est pas celui de la politique ».



Emmanuel Ramazani Shadary, chef du parti de Kabila a fustigé un procès « bidon, inique », un « procès de la honte, de la haine pour la boulimie du pouvoir et la peur d’un adversaire politique ».



Retiré de la scène politique et du pays depuis la fin de son règne en janvier 2019, Kabila a ressurgi cette année avec des déclarations sur la situation sécuritaire.



Il a défrayé la chronique en retournant au pays en avril dernier par la ville de Goma occupée par les rebelles du M23/AFC depuis Janvier.



Kabila a mené des consultations dans cette ville de plus d’un million d’habitants et devenu le fief de la rébellion pilotée par l’ancien président de la commission électorale (CENI) Corneille Naanga.





Avec Anadolu Agency