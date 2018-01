​Protection des données personnelles : Le PM saisi pour bloquer le site "Seneporno" au Sénégal

Dans le cadre de sa mission de protection des données à caractère personnel, la Commission de protection des données personnelles (Cdp) a saisi le Premier ministre du Sénégal pour que le site ‘Seneporno’ soit bloqué au Sénégal, après avoir reçu les plaintes des citoyens et de hautes autorités sur des cas de divulgation de leurs données personnelles et d’atteinte à leur vie privée par ledit site.



Le communiqué lu par nos confrères de l’Aps indique que « cette requête intervient après des semaines d’investigations pour identifier les propriétaires et les administrateurs du site en question. Ces investigations n’ont pas encore abouti à l’identification des administrateurs, mais la CDP est déterminée à protéger la vie privée des concitoyens comme l’exige la loi.