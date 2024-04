​Rapport OFNAC 2020 : Directeur général de l’ONPN aux bancs des accusés

Mamadou Saliou DIALLO, Directeur général de l’Office national des Pupilles de la Nation (ONPN) a été dénoncé dans le rapport 2020 de l'Office national de Lutte contre la Fraude et la Corruption (OFNAC).



En effet, l’OFNAC a été saisi d’une dénonciation anonyme en date du 18 août 2018 contre le Directeur général de l’ONPN pour des faits supposés de mauvaise gestion, notamment : la réforme irrégulière de deux véhicules, la surfacturation dans l’achat de véhicule, l’organisation d’activités dites « week-end de capacitation et la tenue de colonies de vacances au profit des pupilles sans l’avis du Conseil de surveillance, le recrutement d’agents sans l’avis du conseil de surveillance, l’exclusion d’anciens membres de la commission des marchés et la nomination de nouveaux membres acquis à la cause de la Direction générale.



Interpelé sur l’achat de véhicules et l’organisation des weekend de capacitation, M. SENE soutient que toutes les activités mentionnées se sont déroulées dans le respect des procédures de marchés publics conduites par la Commission des marchés dont il est lui-même membre. Ces propos ont été confirmés par M. Boubacar Camara, membre de la Commission des marchés. Ce dernier précise que son rôle consiste à s’assurer le respect des procédures de passation de marché avant paiement des factures comme cela a été le cas dans l’acquisition du véhicule de marque Hyundai ASX acquis en 2017.



Se prononçant sur la réforme des véhicules de l’office, le Directeur général a soutenu qu’à sa prise de service, l’ONPN disposait de quatre (04) véhicules, dont une (01) Mazda pick-up, deux (02) Hyundai Elantra et une (01) Hyundai IX35. En 2016, l’un des véhicules de type Hyundai Elantra et la Hyundai IX35 ont été mis en réforme car ils étaient dans un état défectueux suite à des pannes récurrentes. Il a affirmé que l’organisation de ces colonies s’inscrit dans le cadre du processus de renforcement de la résilience des pupilles.



Réagissant au point relatif aux conditions de recrutement du Directeur Administratif et Financier (DAF), il a soutenu que M. Pape Ndiamé SENE a bel et bien le profil requis dans la mesure où, en plus d’être titulaire d’un Master II en gestion et finances publiques et d’un diplôme de l’Ecole nationale d’Administration (ENA), l’intéressé capitalise aussi une expérience en matière administrative et financière acquise à la Direction du Budget du Ministère chargé des Finances et au Ministère chargé de la Femme.



Pour ce qui concerne l’exploitation des résultats des investigations, l’exploitation des dossiers des marchés relatifs aux colonies de vacances et aux week-end de capacitation a permis de constater que les procédures initiées en la matière l’ont été conformément à la réglementation en vigueur. Il en est de même pour les véhicules de marque Hyundai lX35 et Hyundai Elantra dont la réforme a été autorisée par la DMTA.



Par ailleurs, l’acquisition des ordinateurs en 2017 a également fait l’objet d’une DRP supervisée par la cellule de passation des marchés comme l’a attesté le représentant du contrôle financier qui a assisté à toutes les séances de dépouillement d’offres de l’ONPN depuis l’année 2016.



Au stade actuel des investigations, aucun indice confortant les allégations du plaignant n’a été relevé.