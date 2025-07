Éducation : Djiby Gueye, premier déficient visuel admis au baccalauréat dans l’académie de Saint-Louis

Djiby Gueye vient d’inscrire son nom dans l’histoire de l’académie de Saint-Louis. Admis au second tour, il devient le tout premier déficient visuel à décrocher le baccalauréat dans cette académie, rapporte l’Agence de presse sénégalaise (APS), citant l’inspection d’académie.



Le nouveau bachelier est devenu aveugle après la classe de 6ème. Obligé de rester chez lui à Ndioug Mberesse, le jeune élève n’était pas au courant d’un programme d’éducation spécialisé inclusif à Saint-Louis.



Mais plus tard, informé sur la possibilité de poursuivre ses études, il se rapprochera de l’école Boly Diaw spécialisé dans ce domaine où il a reçu un programme de rééducation et de mobilité, a dit au téléphone M. Ndiaye agent de l’Institut national de l’éducation et de la formation des jeunes aveugles (INEFJA) et chargé de coordonner ce programme à Saint-Louis.



Djiby Gueye a été formé en braille avant d’intégrer le collège Guillabert où il a eu son BFEM.



Le nouveau bachelier a passé son examen à Thiès qui abrite le seul centre pour les déficients visuels.