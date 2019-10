​Référé introduit par la Sde : l’audience devant la Chambre administrative fixée au 10 octobre

La chambre administrative se penchera, jeudi 10 octobre sur le référé de la Sénégalaise des eaux (SDE) qui demande la suspension de la décision de l’Armp validant l’attribution du marché de la gestion de l’eau à Suez. Mais d’ores et déjà, la bataille judiciaire s’annonce épique.



En plus de ce référé suspensif qui vise la décision de l’Armp, la Sde à introduit une autre requête qui sera vidée ultérieurement, pour demander l’annulation pure et simple de toute la procédure, d’attribution, au-delà de la suspension réclamée qui s’apparente à une mesure conservatoire.



Dans ses observations transmises à la Cour Suprême, en attendant les plaidoiries, l’Etat a persisté et signé que la procédure ayant abouti au choix de Suez est régulière. Et que par conséquent, la requête de la Sde, est sans objet, rapporte la Sde.