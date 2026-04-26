​Réforme du Code électoral : L’opposition dénonce un « coup de force » à Thiès

Le texte, qui vise à réformer les conditions d'éligibilité, est perçu par les opposants comme une manœuvre politique unilatérale. Abdou Mbow, l'un des responsables de la coalition, a dénoncé au cours de cette rencontre le caractère « liberticide » de la loi. Selon lui, le gouvernement actuel tente d'imposer une réforme majeure sans le consensus historique qui caractérisait jusqu'ici les évolutions du Code électoral sénégalais.



« Nous avons vu qu'ils veulent passer par un coup de force. Le Code électoral a toujours été modifié par consensus après un large dialogue des acteurs. L'opposition dira non, en tout cas Thiès a dit non », a martelé Abdou Mbow. Pour ce cadre de l'opposition, le projet de loi viserait spécifiquement à réintégrer un « repris de justice » dans la course électorale par des voies détournées.



Au-delà de la question législative, cette mobilisation a servi de tribune pour dresser un réquisitoire sévère contre la gestion du pays. Les leaders du FDR ont dépeint une situation socio-économique alarmante, citant un arrêt de l'économie, des difficultés majeures dans les secteurs du BTP et des transports, ainsi que la crise universitaire marquée par le retard de paiement des bourses.



L'opposition, ralliée derrière le FDR, entend désormais intensifier ses activités de décentralisation pour contester la légitimité du gouvernement. Abdou Mbow a conclu en qualifiant l'équipe au pouvoir de « gouvernement manipulateur et populiste », affirmant que la détermination des populations de Thiès marque le début d'un mouvement de résistance plus large face aux réformes électorales en cours.