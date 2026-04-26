Le Senegal réaffirme son « soutien total » aux forces de défense maliennes

Le gouvernement du Sénégal a exprimé, ce samedi 25 avril 2026, sa « vive préoccupation » face à la dégradation de la situation sécuritaire au Mali, marquée par des attaques coordonnées visant des positions militaires et des zones urbaines. Dans un communiqué officiel, Dakar a condamné « avec la plus grande fermeté » ces actes de violence attribués à des groupes armés terroristes, soulignant qu'ils « mettent en danger les populations civiles et fragilisent davantage la stabilité du Mali ainsi que celle de toute la région ».
Tout en présentant ses condoléances aux familles des victimes, les autorités sénégalaises ont exprimé leur « pleine solidarité au gouvernement malien et à son peuple ». Dakar a réaffirmé son soutien aux forces de défense et de sécurité maliennes et a insisté sur son « attachement à l’unité, à la souveraineté et à l’intégrité territoriale du Mali ».
Face à cette menace, le gouvernement sénégalais appelle à un « renforcement de la coopération régionale, notamment à travers les mécanismes existants, afin de faire face à cette menace sécuritaire commune ». En conclusion, le Sénégal a réitéré sa « disponibilité à contribuer aux efforts visant le rétablissement durable de la paix, de la sécurité et de la stabilité dans la région ».
-
Crise au Mali : la Maison de la Presse demande aux médias de «privilégier les contenus qui favorisent l’unité nationale»
-
Afrique du Sud: la nouvelle poussée d’actes xénophobes soulève l’indignation du Ghana
-
Au Mali, où les combats ont repris, les rebelles touaregs annoncent un accord avec les Russes pour leur retrait de Kidal
-
Attaques au Mali : une défense «bien organisée» a «empêché la prise du Palais présidentiel» (Africa Corps)
-
Mali : l’Armée annonce que «la traque des terroristes se poursuit», après avoir «rélévé» le niveau d’alerte