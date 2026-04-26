Le Senegal réaffirme son « soutien total » aux forces de défense maliennes

Le gouvernement du Sénégal a exprimé, ce samedi 25 avril 2026, sa « vive préoccupation » face à la dégradation de la situation sécuritaire au Mali, marquée par des attaques coordonnées visant des positions militaires et des zones urbaines. Dans un communiqué officiel, Dakar a condamné « avec la plus grande fermeté » ces actes de violence attribués à des groupes armés terroristes, soulignant qu'ils « mettent en danger les populations civiles et fragilisent davantage la stabilité du Mali ainsi que celle de toute la région ».



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Tout en présentant ses condoléances aux familles des victimes, les autorités sénégalaises ont exprimé leur « pleine solidarité au gouvernement malien et à son peuple ». Dakar a réaffirmé son soutien aux forces de défense et de sécurité maliennes et a insisté sur son « attachement à l’unité, à la souveraineté et à l’intégrité territoriale du Mali ».







Face à cette menace, le gouvernement sénégalais appelle à un « renforcement de la coopération régionale, notamment à travers les mécanismes existants, afin de faire face à cette menace sécuritaire commune ». En conclusion, le Sénégal a réitéré sa « disponibilité à contribuer aux efforts visant le rétablissement durable de la paix, de la sécurité et de la stabilité dans la région ».

