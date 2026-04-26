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Sahel : Boubacar Seye alerte sur l'imminence d'une crise migratoire majeure



Sahel : Boubacar Seye alerte sur l'imminence d'une crise migratoire majeure

Le président d'Horizon Sans Frontières (HSF), Boubacar Seye, tire la sonnette d'alarme sur la situation au Sahel, qualifiant la région de territoire « à la croisée des chemins ». Selon lui, l’instabilité politique et la dégradation sécuritaire, dont le Mali est l'épicentre, nourrissent une crise dont « les répercussions dépassent désormais les frontières nationales », engendrant une pression migratoire de grande ampleur.

 

L'expert soutient que les mouvements de populations ne sont plus un phénomène périphérique mais « un indicateur central de la crise ». Il analyse ces flux comme le résultat d'une triple rupture : « rupture du lien social, rupture de la confiance dans l’État, rupture des perspectives d’avenir ». Pour HSF, le Sahel révèle aujourd'hui les failles d'un ordre régional incapable de garantir « sécurité, développement et dignité » à ses populations.

 

Face à ce constat, Boubacar Seye récuse les solutions strictement sécuritaires, les qualifiant d'« erreur stratégique ». Il préconise une « architecture de paix et de sécurité » collective et intégrée. Cette approche suppose une « volonté politique claire » pour faire de la coopération un levier permettant de gérer la migration comme une « donnée structurelle à intégrer dans les politiques publiques ».



En conclusion, Horizon Sans Frontières appelle à un « sursaut collectif » fondé sur une « nouvelle grammaire de la coopération sahélienne ». Pour l'organisation, « anticiper les pressions migratoires, c’est d’abord construire la paix », une œuvre qui engage désormais l'avenir de l'ensemble du continent.

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Dimanche 26 Avril 2026 - 18:38


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