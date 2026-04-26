Sénégal-Royaume-Uni : Une relation économique à 700 milliards de francs CFA

Les échanges commerciaux entre le Sénégal et le Royaume-Uni ont atteint un volume de près de « 700 milliards de FCFA », selon l’ambassadrice Carine Robarts. Elle a révélé que ce niveau d'échanges a été multiplié par 4 depuis l’année 2020, témoignant de relations qu'elle qualifie de « très dynamiques ».







D’apres elle, cette croissance « fulgurante » est portée par l'implantation d'une cinquantaine d’entreprises britanniques sur le sol sénégalais. Ces investisseurs se concentrent sur des projets structurants à forte intensité de capital, à l'image du port de Ndayane, du projet de Bus Rapid Transit (BRT) ou encore des opérations énergétiques majeures menées par BP.







Le Royaume-Uni délaisse désormais les « modèles classiques d’aide au développement pour une approche axée sur les «investissements et le partage d’expertise », a fait savoir l’ambassadrice. Ce virage stratégique se traduit par des financements massifs dans les énergies renouvelables, l'agriculture et un appui soutenu sur plusieurs années aux projets de recherche de l’Institut Pasteur de Dakar.







Cette dynamique a -t-elle indiqué lors de son passage à l’emission « en vérité » permet à Londres et Dakar de consolider un partenariat désormais résolument « tourné vers l’investissement, l’innovation et le développement durable ». Le bond spectaculaire de 300 % des flux commerciaux en seulement six ans confirme la place centrale du Sénégal dans la nouvelle stratégie britannique en Afrique.

