​Renvoi du procès des 18 supporters sénégalais : Me Patrick Kabou, avocat de la défense, donne les raisons

Le Tribunal de première instance de Rabat a ouvert, jeudi 22 janvier, le procès de 18 supporters sénégalais et d'un supporter algérien, suite aux troubles qui ont eu lieu lors de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2025 opposant le Maroc au Sénégal. En raison de la grève des avocats, l'audience a été reportée au 29 janvier prochain, selon Me Patrick Kabou, l’un des avocats des supporters sénégalais.



« Il y a cette difficulté de la grève des avocats qui a fait que le déferrement a été remis à un autre jour », a-t-il déclaré sur les ondes de la RFM, lors du journal de 12h. Toutefois, Me Kabou a souligné que le 29 janvier prochain, le procès risque d’être renvoyé à nouveau. « Nous avons relevé à l'audience qu'on risque d'avoir ce même problème le 29 janvier prochain parce qu'il y a le mouvement de grève des avocats d'ici. Et, on a signalé au président (du tribunal) qu'on risque d'avoir la même situation », a-t-il expliqué. Selon la robe noire, c’est cette situation qui a motivé la demande de liberté provisoire de ses clients, avec des garanties de représentation. «On a notre ambassade et on a nos diplomates et même la possibilité de loger nos compatriotes jusqu'à ce que l'audience puisse se tenir », a-t-il avancé.



Me Patrick Kabou a, par ailleurs, expliqué que lors de l’audience, ils étaient 04 avocats dont 03 marocains à défendre les 18 supporters sénégalais. «Mais à distance, nous avons d'autres confrères qui sont au nombre de 15, avec qui on travaille sur la stratégie », a-t-il précisé.



Pour rappel, les 18 supporters sénégalais sont poursuivis pour «hooliganisme et de troubles à l’ordre public pour des faits ayant eu lieu dans un stade ».



