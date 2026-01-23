Gambie : le général Mbaye Cissé fait ses adieux au détachement sénégalais de la MICEGA

Le général d’armée Mbaye Cissé a effectué, le 21 janvier 2026, une visite d’adieu au détachement sénégalais déployé en République de Gambie dans le cadre de la Mission de la CEDEAO en Gambie (MICEGA). L’information a été rendue publique par la Direction de l’information et des Relations publiques des Armées (DIRPA).
Pour rappel, le Vice-amiral d’escadre Oumar Wade a été nommé Chef d’État-major général des Armées, succédant ainsi au général d’armée Mbaye Cissé. Cette nomination prendra effet à compter du 12 février 2026.
