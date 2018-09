​Respect du droit au privilège de juridiction : le Sytjust observe un arrêt de travail ce mardi

Les travailleurs de la Justice comptent observer un arrêt de travail, ce mardi pour protester contre la citation d’un administrateur des greffes devant le Tribunal de grande instance (TGI) de Thiès statuant en matière correctionnelle.



En effet, le Sytjust exige le respect du droit au privilège de juridiction que la loi a accordé aux greffiers, greffiers en chefs et administrateurs du greffe lorsqu’ils sont poursuivis pour des délits ou crimes qu’ils auraient commis dans l’exercice de leur fonction.



La citation de l’administrateur des greffes en question devant le TGI de Thiès a pour conséquence de remettre en cause un droit acquis des travailleurs de la justice.



Le Sytjust dénonce sans réserve cette tentative de fouler aux pieds cet acquis majeur de ses membres et exigent du gouvernement, en particulier du ministère de la Justice, la garantie du respect et de la préservation des droits des travailleurs de la justice.