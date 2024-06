​Rufisque Est : les héritiers de feu Elhadji Madimba Ngom se disent escroqués sur un terrain de deux hectares

Le site situé dans la commune de Rufisque Est continue de faire couler beaucoup de salives. Cette fois-ci, ce sont les héritiers de feu Elhadji Madimba Ngom qui se disent escroqués sur un terrain de deux hectares. Selon la famille, le titre foncier 11/94 a été cédez par un promoteur, à un industriel pour un montant d'un milliard deux cent millions de F CFA.



« Un TF11/94 dont la famille de feu Madimba Ngom et héritier et légitime des droits de propriété foncière a été escroquée et vendu à un certain industriel sans vérification. Nous lançons un appel à l'acheteur, qu'il vérifie bien ce qu'on lui a vendu », a déclaré Ngagne Sarr porte-parole de la famille.



Par ailleurs, M. Sarr réclame un audit foncier. « Nous réclamations un audit foncier dans la commune de Rufisque Est pour vérifier partout. Parce qu'à notre grande surprise, quand on a entendu que le Titre Foncier 11/94 a été vendu au sieur Abdoulaye Dia, de la Senico, nous sommes allés moi et Mouhamed Ngom pour vérifier cela au niveau de la conservation des impôts et domaine, mais à notre grande surprise le papier que nous avons reçu là-bas à affirmé qu'effectivement le TF11/94 à été vendu à 1.200.000.000 F CFA », dit-il.



Pour conclure, il ajoute : « Nous ne voulons plus qu'émerge la culture de l'impunité. Ces délinquants du foncier, on doit les sanctionner. Parce qu'ils causent beaucoup de victimes ».