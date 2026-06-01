​Saint-Louis : 66 candidats à la migration irrégulière interceptés après l’échouage d’une pirogue

Au nord du Sénégal, une opération menée par la Brigade territoriale, avec l’appui de l’Escadron de Surveillance et d’Intervention (ESI), a permis de secourir et d’interpeller 66 candidats à la migration irrégulière après l’échouage d’une pirogue à Saint-Louis.



Selon les premiers éléments de l’enquête, les migrants avaient quitté les côtes gambiennes dans la nuit du 26 au 27 mai 2026, avec pour destination l’Espagne. Chacun aurait versé entre 200 000 et 300 000 FCFA pour participer à la traversée, organisée par un réseau présumé de passeurs opérant à l’échelle internationale.



Après quatre jours passés en mer dans des conditions météorologiques défavorables, l’embarcation a été contrainte de rejoindre les côtes de Guet-Ndar. Plusieurs passagers ont pris la fuite avant l’arrivée des forces de sécurité, mais 66 personnes ont été appréhendées, dont 52 Sénégalais et 14 Gambiens.



Les gendarmes ont également saisi la pirogue, un moteur Yamaha de 60 chevaux ainsi que deux bidons de carburant de 60 litres. Les investigations se poursuivent afin d’identifier les organisateurs de cette tentative de migration clandestine.

