Sénégal : le député Guy Marius Sagna refuse de répondre à une convocation de la gendarmerie et donne ses raisons

Dans une publication sur sa page Facebook, le député Guy Marius Sagna, proche de Ousmane Sonko, a annoncé sa décision de «ne pas déférer» à une convocation de la gendarmerie, invoquant son immunité parlementaire, alors qu’il était attendu ce lundi à la Section de recherches de la gendarmerie, à 10 heures (GMT).



«Je suis convoqué à 10h00 aujourd'hui par la Section de recherches de la gendarmerie pour "affaire [me] concernant". J'ai informé la gendarmerie des raisons pour lesquelles je ne vais pas déférer à la convocation», a d’abord dit Guy Marius Sagna, pour qui il ne s’agit nullement d’un «manque de respect», ni d’une «défiance de la justice sénégalaise».



Dans son explication, le député a assuré que sa décision vise à «empêcher que la gendarmerie et la justice soient mêlées à une entreprise qui va jeter le discrédit sur elles car violant et la constitution du Sénégal, et le règlement intérieur de l'assemblée nationale du Sénégal et le règlement intérieur du parlement de la Cédéao». Toujours selon lui, sa décision vise aussi à montrer que la justice a commis une «erreur» en le convoquant.



Pour sa défense, le parlementaire a transmis une lettre aux gendarmes. Dans celle-ci, il rappelle que l’article 61 (alinéa premier) de la Constitution du 22 janvier 2001 dispose qu’aucun membre de l’Assemblée nationale ne peut être «poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé» à l’occasion des opinions ou votes émis dans l’exercice de ses fonctions.



Pour rappel, Cheikh Bara Ndiaye, député du parti Pastef (pouvoir), a lui aussi été convoqué, ce lundi 1er juin 2026, par la section de recherches de la gendarmerie nationale, après avoir échappé de peu à une arrestation le vendredi 22 mai. Si les réels motifs de ces convocations ne sont pas connus, elles interviennent dans un contexte politique de forte tension entre la Coalition Diomaye Président et la majorité parlementaire, après le limogeage du Premier ministre Ousmane Sonko.



Cheikh Bara Ndiaye, contrairement à son collègue Guy Marius Sagna, n’a pas encore communiqué sur son intention de déférer ou de répondre à la convocation.