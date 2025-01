​Saint-Louis : La brèche continue de faire des victimes

À Saint-Louis la brèche creusée en 2003 pour évacuer les eaux pluviales continue d’être un cauchemar pour les pêcheurs. Le week-end dernier a été marqué par la disparition de deux pêcheurs, six autres portés disparus, et des dégâts matériels importants.



Selon l’Association des pêcheurs de Saint-Louis, " les drapeaux rouges, signalant une météo défavorable, avaient pourtant été hissés pour avertir les pêcheurs. Malgré cela, certains ont bravé les interdictions, menant à une tragédie : 6 morts et 6 disparus, 27 rescapés, deux pirogues détruites, des moteurs et matériels de pêche endommagés."



Le porte-parole de l’association a exhorté les pêcheurs à respecter les consignes de sécurité et les alertes météorologiques pour éviter de nouveaux drames.



La brèche de Saint-Louis, qui s’est élargie de 2 mètres en 2003 à 6 kilomètres aujourd’hui, est devenue un danger constant. " Elle menace non seulement la vie des pêcheurs mais aussi le cadre de vie des populations de la Langue de Barbarie", lit-on dans les colonnes du journal L'Observateur.



Le ministre de la Pêche a exprimé ses condoléances aux familles des victimes et à la communauté des pêcheurs. Dans un communiqué, il a rappelé les mesures de sécurité à respecter à savoir " porter des gilets de sauvetage en mer, respecter les alertes météorologiques, éviter de surcharger les embarcations."



Le ministère a également salué les efforts des autorités administratives, des Sapeurs-pompiers, et des pêcheurs ayant participé aux opérations de secours.



Lors de sa dernière visite à Saint-Louis, le Premier ministre avait reconnu la gravité de la situation. Il avait promis des solutions définitives pour réduire les dangers liés à la brèche. Cependant, les populations locales et les pêcheurs attendent encore des actions concrètes pour sécuriser leur quotidien et prévenir d’autres drames.