Le Chef du département Afrique du FMI reçu par le Président Bassirou Diomaye Faye

Après une série de rencontres avec des personnalités, le Chef du département Afrique du Fonds monétaire international (FMI), Abebe Aemro Selassie, a été reçu cet après-midi par le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye. Cette rencontre intervient dans le cadre de la visite de M. Selassie à Dakar, entamée ce lundi.



Avant de rencontrer le président sénégalais, Abebe Aemro Selassie avait déjà échangé avec plusieurs membres du gouvernement, notamment le ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération, Abdourahmane Sarr, ainsi que le ministre du Budget et des Finances, Cheikh Diba. Ces réunions ont permis de poser les bases d’une collaboration renforcée entre le Sénégal et le FMI, notamment pour soutenir les efforts économiques du pays.



Lors de sa rencontre avec le Président Bassirou Diomaye Faye, M. Selassie a réaffirmé l’engagement du FMI à soutenir le Sénégal dans son programme de redressement économique ambitieux. Le Chef du département Afrique a souligné l’importance des réformes économiques mises en place par le gouvernement sénégalais et a exprimé la volonté du FMI d’accompagner le pays dans ses efforts pour maintenir une croissance stable et durable.