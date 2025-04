Le Front pour la Démocratie et la République s'oppose aux propos du Président Bassirou Diomaye sur la justice

Le FDR a vivement réagi aux récentes déclarations du président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Lors d'un entretien avec une partie de la presse nationale le 4 avril dernier, le Président avait affirmé : "Il appartiendra aux Sénégalais de mettre la pression qu'il faut sur la justice pour que…". Ces propos ont été jugés inquiétants par le FDR, qui estime qu'ils constituent une remise en cause du principe fondamental d'indépendance de la justice.



Le député Mbaye Dione, s'exprimant au nom du Front, a qualifié ces déclarations de "dangereuses et irresponsables". Il a souligné que la justice, bien qu'elle soit rendue au nom du peuple, n'est pas censée être influencée par lui, encore moins par des pressions externes. "Dire que la population doit faire pression sur la justice pour avoir gain de cause, je pense que c'est irresponsable. C'est vraiment dangereux. On a l'habitude de dire que la justice est rendue pour le peuple, mais elle n'est pas rendue par le peuple. Dire que le peuple doit faire pression sur la justice, c'est en quelque sorte manquer de respect à ce pouvoir important dans l'ordre institutionnel de notre pays", a confié le parlementaire sur les ondes de la RFM.



Mbaye Dione a également insisté sur la gravité de tels propos, surtout lorsqu'ils viennent de la plus haute institution du pays : "Quand des citoyens ordinaires tiennent ces déclarations, c'est grave. Quand des députés les tiennent, c'est aussi grave. Mais quand ça vient de la première institution du pays, c'est encore plus grave, en l'occurrence le président de la République."



Le FDR, dans cette déclaration, a réaffirmé sa confiance dans l'indépendance de la justice sénégalaise. Le Front appelle les Sénégalais à ne pas céder à la pression des acteurs politiques, qu'ils soient du pouvoir ou de l'opposition. Selon le FDR, chaque citoyen doit avoir confiance dans le système judiciaire, qui doit garantir l'égalité devant la loi et les juridictions, sans influence extérieure.



Cette déclaration intervient alors que le FDR est actuellement en tournée à l'intérieur du pays, poursuivant ses échanges avec la population sur divers sujets politiques et sociaux.