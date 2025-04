Axe Diouloulou - Bignona : un tragique accident fait 1 mort et 27 blessés

Un tragique accident de la route a eu lieu ce lundi sur l'axe Diouloulou - Bignona, faisant un mort et 27 blessés. L'incident s'est produit à hauteur du village de Koussengor, sur une portion de route en très mauvais état, alors qu'un bus en provenance de Kafountine et à destination de Diaoubé a quitté la route. Selon les premières informations, le conducteur aurait tenté d’éviter un nid de poule, manœuvre qui a malheureusement conduit à la perte de contrôle du véhicule.



À bord du bus se trouvaient principalement des commerçants, qui se rendaient au marché hebdomadaire de Diaoubé. Ce marché attire chaque semaine de nombreux marchands de la région. L’accident a eu des conséquences dramatiques, avec un bilan provisoire de 1 mort et plusieurs blessés.



Les blessés ont été pris en charge rapidement par les secours. Ils ont été évacués vers le district sanitaire de Bignona, ainsi que vers les hôpitaux de Ziguinchor, où ils ont été soignés en urgence.