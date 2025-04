Audience : le Président Diomaye a reçu le président de la Commission de l'UEMOA, Abdoulaye Diop

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a accueilli en audience Abdoulaye Diop, le président de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), ce lundi 7 avril. Cette rencontre intervient après celle avec le Chef du département Afrique du Fonds monétaire international (FMI), Abebe Aemro Selassie, et a été l'occasion de discuter des enjeux économiques et financiers du Sénégal ainsi que de la région de l'UEMOA.



Les échanges entre les deux responsables ont principalement porté sur la situation économique et financière du Sénégal, ainsi que sur l'état des affaires économiques au sein de l'Union. Le Président Diomaye Faye a mis en avant les réformes et les mesures prises par son gouvernement pour assurer une stabilité financière et une croissance durable.



Abdoulaye Diop a salué les efforts de l'État sénégalais en matière de consolidation budgétaire à moyen terme, soulignant les progrès réalisés dans la gestion des finances publiques. Il a également exprimé l'importance de maintenir des politiques économiques et fiscales rigoureuses afin de renforcer la résilience économique du Sénégal, tout en soutenant les initiatives d'intégration régionale au sein de l'UEMOA.