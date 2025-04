Journée mondiale de la Santé : "le Président Diomaye rend hommage aux professionnels de la Santé"

Ce lundi sept (7) avril 2025, est célébré la journée internationale de la Santé. Une occasion saisie par le chef de l’Etat Bassirou Diomaye Faye pour rendre un hommage aux professionnels de santé.



« En cette Journée Mondiale de la Santé, j’exprime la gratitude de la Nation à nos vaillants professionnels de santé. Notre ambition est claire : garantir à chaque Sénégalais un accès équitable à des soins de qualité, dans la dignité et la sécurité.



Le Sénégal avance résolument :

Niveau 3 de maturité atteint pour notre agence de régulation pharmaceutique — un pas décisif vers la souveraineté sanitaire ;

Progrès remarquables en matière de greffes rénales et de moelle osseuse ;

Renforcement soutenu du plateau technique, y compris dans les zones les plus reculées.

Bâtir un système de santé solide, c’est renforcer la résilience, l’unité et la grandeur de notre Nation », a-t-il publié sur facebook.