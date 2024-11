​Saint-Louis : célébration du "Magalu Ndamli" du 27 au 30 novembre

La communauté mouride du Sénégal se prépare à célébrer le "Magalu Ndamli", événement religieux marquant le retour de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, fondateur de la confrérie mouride, à Saint-Louis après son exil forcé au Gabon. Les festivités auront lieu du 27 au 30 novembre 2024, sous l’égide de l’association religieuse mouride Euhlou Khidma, basée à Saint-Louis.



Selon une note transmise à l’APS, « cette commémoration se tient sur instruction du Khalife général des mourides et des autres guides religieux des confréries musulmanes. »

Le thème général de cette édition est consacré à « la contribution des tarikhas à la construction de la paix nationale et au développement du pays. »





Cette année, les organisateurs ont choisi de rendre hommage à Mame Cheikh Ibrahima Fall, l’un des principaux disciples de Cheikh Ahmadou Bamba. Une exposition lui sera dédiée, sous le thème : « Mame Cheikh Ibrahima Fall, un modèle exemplaire d’intégration religieuse et de réussite socioéconomique. »





Les festivités prévues à la place Baya Ndar incluent : une exposition sur la culture musulmane, un colloque sur l’économie sociale et solidaire, une journée de consultations médicales gratuites, un atelier sur le rôle des confréries dans la société sénégalaise.





Le 15 novembre 1902 marque une date mémorable dans l’histoire de la confrérie mouride. Ce jour-là, Cheikh Ahmadou Bamba débarqua à Saint-Louis après un exil de près de huit (8) ans dans les forêts d’Afrique centrale. Cet événement symbolise non seulement un retour triomphal, mais aussi la résilience et la foi du guide religieux face à l’adversité.



La célébration du Magalu Ndamli rappelle ainsi l’importance de ce moment historique dans le patrimoine religieux et culturel du Sénégal.