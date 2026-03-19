​Saint-Louis : un accident de la circulation fait 31 victimes dont deux morts

Le commandant de la 51e compagnie des sapeurs-pompiers, capitaine René Samba Tine, a annoncé à l’Agence de Presse Sénégalaise qu’un minibus de type « Ndiaga Ndiaye » s’est renversé, le 18 mars 2026, dans l’après-midi, à la corniche de Saint-Louis (nord), à hauteur du quartier Cité Niakh. Le bilan fait état de 31 victimes dont deux morts.
D’après le capitaine, pour évacuer les victimes, ses services ont eu à engager six engins. Il a également déclaré que les blessés ont été évacués à l’hôpital régional de Saint-Louis.
D’après le capitaine, pour évacuer les victimes, ses services ont eu à engager six engins. Il a également déclaré que les blessés ont été évacués à l’hôpital régional de Saint-Louis.
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