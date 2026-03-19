Football : Lionel Messi atteint la barre symbolique des 900 buts en carrière professionnelle

Dans la nuit du mercredi 18 au jeudi 19 mars, le footballeur Lionel Messi a atteint la barre symbolique des 900 buts, 21 ans après ses débuts en carrière professionnelle, au cours des huitièmes de finale retour de la Ligue des champions Concacaf (compétition nord-américaine mettant aux prises les clubs mexicains et états-uniens).



Capitaine de l'Inter Miami (USA), Lionnel Messi a marqué dès la 7e minute de jeu face à Nashville, d’un tir rasant du pied gauche qui n'a laissé aucune chance au portier adverse. Le décompte de buts du septuple Ballon d'Or et Champion du monde en titre est le suivant chez les professionnels : 672 avec le Barça, 32 avec le PSG, 81 avec l'Inter Miami et 115 avec l'équipe nationale argentine.



Pour rappel, le Portugais Cristiano Ronaldo, blessé depuis quelques semaines, en est de son côté à 965 réalisations, avec pour ambition d’atteindre le chiffre de 1.000 buts en carrière.