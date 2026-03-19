Bambey : la cheffe du service de commerce rassure les ménages sur la disponibilité des oignons et des pommes de terre

La cheffe du service départemental du commerce de Bambey (centre), Marième Fall Diagne, a rassuré les ménages sur l’approvisionnement des denrées alimentaires de grande consommation, notamment en oignons et en pommes de terre, à moins de vingt-quatre heures de la célébration de la Korité, marquant la fin du Ramadan.



‎ Marième Fall Diagne a expliqué que les camions en provenance des Niayes et de Potou (nord-ouest) continuent d’approvisionner régulièrement le marché local en oignons et en pommes de terre.

‎‎Selon elle, les prix du sac d’oignons varient actuellement entre 6.500 et 7.500 francs CFA, tandis que ceux de la pomme de terre se situent entre 7.000 et 8.000 francs CFA, contre 10.000 francs CFA la semaine dernière.



‎Mme Diagne a souligné qu’aucune variation notable n’a été enregistrée sur les autres denrées de première nécessité, précisant que le marché demeure globalement stable. Elle a également soutenu que les prix restent relativement maîtrisés.



‎Les agents du service départemental du commerce seront déployés dans les marchés du département, afin de veiller au respect des prix homologués et à la qualité des produits, d’après l’Agence de Presse Sénégalaise.

