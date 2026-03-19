Dakar : la Chine s’engage à «renouveler l'équipement du parcours sportif de la corniche ouest»

L’Ambassadeur de la Chine au Sénégal, Li Zhigang, a annoncé que son pays à «l’intention de renouveler l'équipement du parcours sportif de la corniche ouest de Dakar», au cours d’une audience accordée à Abass Fall, maire de la capitale sénégalaise.
«Après avoir fait l’état des lieux de la coopération, l'Ambassadeur Li Zhigang a confirmé au maire, l'intention de son pays de renouveler l'équipement du parcours sportif de la corniche ouest de Dakar. Une nouvelle qui vient à son heure, compte tenu de l’organisation prochaine des Jeux Olympiques de la Jeunesse, Dakar 2026», a écrit la mairie, sur Facebook.
Dans la suite des discussions, Abass Fall a aussi «sollicité le concours de la partie chinoise sur des projets tels que l'érection d’un port de plaisance en collaboration avec le PAD, la gestion côtière, la digitalisation, la réfection du Centre commercial de Kermel, entre autres...».
Pour rappel, le Sénégal accueillera, du 31 octobre au 13 novembre, les Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) d'été de 2026. Environ 2 700 athlètes âgés de 15 à 18 ans sont attendus, pour des compétitions prévues sur trois sites principaux: Dakar (la capitale), Diamniadio (nouvelle ville en pleine expansion) et la station balnéaire de Saly.
«Après avoir fait l’état des lieux de la coopération, l'Ambassadeur Li Zhigang a confirmé au maire, l'intention de son pays de renouveler l'équipement du parcours sportif de la corniche ouest de Dakar. Une nouvelle qui vient à son heure, compte tenu de l’organisation prochaine des Jeux Olympiques de la Jeunesse, Dakar 2026», a écrit la mairie, sur Facebook.
Dans la suite des discussions, Abass Fall a aussi «sollicité le concours de la partie chinoise sur des projets tels que l'érection d’un port de plaisance en collaboration avec le PAD, la gestion côtière, la digitalisation, la réfection du Centre commercial de Kermel, entre autres...».
Pour rappel, le Sénégal accueillera, du 31 octobre au 13 novembre, les Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) d'été de 2026. Environ 2 700 athlètes âgés de 15 à 18 ans sont attendus, pour des compétitions prévues sur trois sites principaux: Dakar (la capitale), Diamniadio (nouvelle ville en pleine expansion) et la station balnéaire de Saly.
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