​Saisie record de 750 kilos de cocaïne au large de Dakar : un autre suspect arrêté

Mbaye Athie, ancien cadre dans une grosse boîte de la place, a été déféré au parquet dans le cadre de l’enquête sur la saisie de 750 kilogrammes de cocaïne au large de Dakar. En effet, l’arrestation de l’ancien cadre qui a monté des affaires dans le secteur de l’électricité après un départ volontaire, serait liée à une transaction autour du bateau de plaisance.



En attendant d’en savoir plus, il faut dire que cette saisie est le résultat d’un travail qui a nécessité l’implication de plusieurs services. Selon nos confrères de « Libération », l’opération a été coordonnée par le Centre opérationnel d’analyse du renseignement maritime pour les stupéfiants (Maoc).



Au total, six personnes ont été arrêtées dans cette affaire de la drogue dans la nuit du samedi 31 octobre au large de Dakar. Il s’agit de Jonh Syvoce, Néerlandais domicilié à Rotterdam, Seam Robert Chapman, ressortissant écossais, Abdou Mboup, Sénégalais, domicilié en France, Laghmouri Saïd domicilié à Clichy en France, Fayçal Bout Baur, domicilié à Metz en France et Mbaye Athie qui, contrairement aux cinq autres, a été arrêté chez lui.