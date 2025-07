Prise en charge des PV/VIH à Kolda : Vers un meilleur accompagnement psychosocial de la frange pédiatrique

Kolda poursuit sa lutte contre le VIH/Sida avec une nouvelle dynamique. La Direction Régionale de la Santé (DRS) a procédé, ce lundi 8 juillet 2025, au lancement du projet ENPRISE 4, un programme innovant qui ambitionne d’améliorer la prise en charge psychosociale des enfants et adolescents vivant avec le VIH/Sida dans la région.



Selon Dr Yaya Baldé, Directeur Régional de la Santé de Kolda, ce projet cible spécifiquement les personnes âgées de 0 à 19 ans, une frange longtemps négligée dans l’offre de soins psychosociaux. « Le projet comporte un important volet social, parent pauvre dans notre région où les communautés sont confrontées à des précarités financières impactant directement le suivi des enfants vivant avec le VIH », a-t-il expliqué.



ENPRISE 4 ne se limite pas au volet médical. Il prévoit un accompagnement global à travers un paquet de services diversifiés. Parmi les bénéficiaires, les adolescentes non scolarisées bénéficieront d’appuis pour développer des Activités Génératrices de Revenus (AGR), favorisant ainsi leur autonomisation et insertion socioprofessionnelle. Le projet vise aussi les orphelins, les enfants vivant loin des structures de traitement et ceux qui sont perdus de vue dans le système de soins, souvent confrontés à un isolement social aggravant leur vulnérabilité.



La stratégie intègre également un fort accent sur la sensibilisation et la formation communautaire. Un engagement jugé indispensable pour améliorer la rétention des enfants dans les circuits de soins et lever les tabous encore persistants autour de la maladie.



Avec un taux de prévalence de 1,5 % dans la population générale, la région de Kolda reste l'une des zones du Sénégal où la lutte contre le VIH/Sida demeure un défi sanitaire majeur. Les autorités espèrent qu’avec ENPRISE 4, la région pourra atteindre d’ici 2030 les objectifs des « trois 95 » de l’ONUSIDA : 95 % des personnes vivant avec le VIH connaissent leur statut sérologique, 95 % des personnes dépistées positives reçoivent un traitement antirétroviral durable, et 95 % des personnes sous traitement ont une charge virale supprimée.



Le défi est de taille, mais la mobilisation autour du projet laisse entrevoir de nouveaux espoirs pour les enfants et adolescents de Kolda.