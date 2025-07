Trump encense Diomaye : « Il paraît jeune, mais il fait un travail fantastique »

Invité par le président américain Donald Trump à une séance de travail à la Maison Blanche, le chef de l’État sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, a pris part à une rencontre de haut niveau en présence de ses homologues de Mauritanie, du Gabon, de Guinée-Bissau et du Libéria.



À cette occasion, Donald Trump a salué le parcours et l’engagement de son homologue sénégalais.



« Il a eu un parcours très intéressant. Il paraît jeune, même s’il est un peu plus âgé qu’il n’en a l’air. Il fait un travail fantastique. L’ancien gouvernement l’a traité très injustement, mais il a tenu bon. Félicitations à lui, vraiment » a déclaré Donald Trump.