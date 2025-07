Convocations et arrestations : Barthélémy Dias dénonce une « injustice notoire » et met en garde contre les dérives autoritaires

Barthélémy Dias a réagi à l’actualité nationale. Dans une publication sur sa page Facebook, l’ancien maire de Dakar a dénoncé ce qu’il qualifie « d’injustice notoire », pointant du doigt l’emprisonnement de citoyens dans un pays où la liberté d’expression est pourtant censée être garantie par la Constitution.



Le leader du mouvement Sénégal Bi Ñu Bokk met en garde contre les dérives autoritaires, affirmant que « l’histoire et la justice finissent toujours par rattraper les dérives autoritaires et dictatoriales ».



Texte in extenso :





Je voudrais rappeler, suite à toute cette injustice notoire sur d’honnêtes citoyens emprisonnés ou menacés que le SENEGAL est une République et un Etat de droit dans lequel la liberté d’expression est un droit constitutionnel.



Quelque soit votre rang, titre ou grade! Tout protocole observé, je vous invite à la tenue et à la retenue.

Je rappelle que l’histoire et la justice finissent toujours par rattraper les dérives autoritaires et dictatoriales.



Je vous remercie de votre attention et de votre compréhension !!



Respectueusement !!