Convocation de Badara Gadiaga, mise en demeure GFM : Thierno Bocoum dénonce les dérives du pouvoir et du CNRA

Venu apporter son soutien à Badara Gadiaga devant la Division spéciale de la cybersécurité (DSC), Thierno Bocoum a dénoncé la vague de convocations et d’arrestations visant, selon lui, à museler les voix critiques au Sénégal.



« La liberté d’expression est un acquis démocratique essentiel dans notre pays. C’est elle qui a permis les différentes alternances politiques. Personne ne pourra empêcher les Sénégalais d’exprimer librement leurs opinions », a-t-il déclaré devant la presse.



Le leader du mouvement AGIR a également réclamé la libération de Badara Gadiaga. « Nous savons tous qui a tenu des propos offensants en interprétant une décision de justice comme une relation entre un client et une prostituée. Ce n’est pas Badara Gadiaga, mais bien celui (Amadou Ba, député de Pastef) qui a porté atteinte à l’image de son propre leader. Qu’on laisse Gadiaga rentrer chez lui », a-t-il lancé.



Interpellé sur la mise en demeure adressée par le Conseil national de Régulation de l’Audiovisuel (CNRA) au Groupe Futurs Médias (GFM), Thierno Bocoum a été catégorique : « Le CNRA n’a pas vocation à être le bureau politique de Pastef ni le bras armé diu pouvoir en place. Sa mission est d’assurer un traitement équitable et professionnel de l’audiovisuel, pas de bâillonner les médias ».