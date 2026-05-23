​Saraya : une vingtaine de blessés dans un accident sur la RN7

Un accident de la circulation survenu, ce samedi matin entre Bambo et Pandala, dans le département de Saraya, sur la route nationale numéro 7, a fait une vingtaine de blessés, selon un bilan provisoire.
Les victimes ont toutes été évacuées au Centre hospitalier régional Amath Dansokho de Kédougou pour recevoir des soins.
D’après les informations rapportées par iRadio, l’accident implique un bus de transport en commun assurant la liaison Dakar-Moussala.
Aucune perte en vie humaine n’a été signalée pour le moment.
Les victimes ont toutes été évacuées au Centre hospitalier régional Amath Dansokho de Kédougou pour recevoir des soins.
D’après les informations rapportées par iRadio, l’accident implique un bus de transport en commun assurant la liaison Dakar-Moussala.
Aucune perte en vie humaine n’a été signalée pour le moment.
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