Fatick : 63 kilogrammes de chanvre indien saisis, des suspects activement recherchés par la BRS

La Brigade Régionale des Stupéfiants (BRS) de Fatick (centre-ouest), entité de la Direction de l'Office Central de Répression du Trafic Illicite des Stupéfiants (OCRTIS), a procédé, dimanche 24 mai 2026, à la saisie de soixante-trois (63) kilogrammes de chanvre indien.



Selon un communiqué de la Police, cette importante saisie fait suite à l’exploitation minutieuse d’un renseignement faisant état de l’infiltration imminente, dans le secteur frontalier de Karang, de convoyeurs pédestres communément appelés « porteurs ». Ces derniers convoyaient une importante cargaison de drogue à destination de l'intérieur de la région. Face à cette menace, la BRS a immédiatement déployé un dispositif renforcé de surveillance et d’embuscade dans la zone ciblée.



C'est au cœur de la nuit, vers 01 heure du matin, qu'un groupe d'individus suspect a été repéré, lourdement chargé de sacs en sisal. À la vue des éléments de la brigade qui lançaient l'assaut, les trafiquants ont profité de l'obscurité et de la configuration du terrain pour abandonner leur marchandise illicite et prendre la fuite à travers la brousse.



«La fouille des lieux a permis de récupérer quatre (04) colis suspects d'un poids total de 63 kg de chanvre indien, ainsi répartis : premier colis (16 kg), deuxième colis (15 kg), troisième colis (12 kg) et quatrième colis (20 kg)», précise la note.



La drogue a été mise sous scellé et les investigations se poursuivent activement afin d’identifier, de localiser et d’interpeller les fugitifs.