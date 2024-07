​Second tour du bac: une surveillante arrêtée à Goudomp

Alors que les incidents de tricherie et de port de téléphone en salle d'examen continuent de faire des vagues, une enseignante surveillante a été arrêtée pour avoir soufflé les réponses à des élèves.



Selon le quotidien Le Soleil, qui rapporte l'information dans sa parution du jour, "après avoir exclu 10 candidats détenant des téléphones portables, le président du centre d'examen 12 et 13 de Goudomp (région de Sédhiou au sud du pays) a fait arrêter une enseignante du nom de M.S., préposée à la surveillance."



En cause, elle "soufflait les réponses aux candidats qui se faisaient passer les feuillets."

Pris la main dans le sac, un des élèves n'a pas hésité à donner le nom de sa bienfaitrice.

Le président du jury a ainsi fait appel à la gendarmerie, qui a procédé à l'arrestation de la dame.