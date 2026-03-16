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​Sédhiou : un individu arrêté avec 43 kg de chanvre indien



​Sédhiou : un individu arrêté avec 43 kg de chanvre indien
Dans la dynamique de sa mission de sécurisation, la Brigade Territoriale de Sédhiou (sud), renforcée par un peloton de l'Escadron de Surveillance et d'Intervention (ESI) éponyme, a mené une patrouille, le 15 mars 2026, dans la région. Cette opération s’est soldée par l’interpellation d’un individu et la saisie de 43 kg de chanvre indien.

A l’origine des faits, au cours de la patrouille sur la RR 21, à l'entrée du Pont Alioune Souané, deux (02) individus en moto ont refusé d'obtempérer et ont foncé sur le dispositif de contrôle du poste de Diannah Malary. C'est après une course-poursuite que les gendarmes sont parvenus à appréhender l'un des fugitifs avec un sac contenant quarante-trois (43) kg de chanvre indien.

La moto a été découverte et saisie près d'une rivière, non loin des lieux de l'arrestation du mis en cause.
 
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Fatime Gueye

Lundi 16 Mars 2026 - 13:42


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