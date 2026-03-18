Sénégal : un fugitif français intercepté à l’aéroport Blaise Diagne puis placé sous écrou extraditionnel

Babacar Mouhamadou Diagne (25 ans), un Français d'origine sénégalaise, a été intercepté, le 16 mars 2026, à l'Aéroport international Blaise Diagne (AIBD), lors des formalités d'arrivée du vol de la compagnie aérienne Air Sénégal en provenance de Bruxelles. Le suspect a été conduit au siège du Bureau central national d'Interpol en vue d'un placement sous écrou extraditionnel.
D’après le journal Libération, les policiers ont constaté que le suspect était sous le coup d'une notice interne diffusée par Interpol, à la demande des autorités judiciaires françaises.
Le mis en cause s’était évadé du Centre pénitentiaire de Nanterre (France), le 13 mars 2026, lors d'une sortie culturelle au musée du Louvre, où il devrait purger sa peine jusqu’en 2028 après avoir été condamné pour vol et trafic de drogue.
D’après le journal Libération, les policiers ont constaté que le suspect était sous le coup d'une notice interne diffusée par Interpol, à la demande des autorités judiciaires françaises.
Le mis en cause s’était évadé du Centre pénitentiaire de Nanterre (France), le 13 mars 2026, lors d'une sortie culturelle au musée du Louvre, où il devrait purger sa peine jusqu’en 2028 après avoir été condamné pour vol et trafic de drogue.
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