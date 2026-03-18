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«Escroquerie foncière » : le maire de Koungheul visé par une nouvelle plainte portant sur 22 millions FCFA



«Escroquerie foncière » : le maire de Koungheul visé par une nouvelle plainte portant sur 22 millions FCFA
Le maire de Koungheul, Alioune Badara Ly, a été placé sous mandat de dépôt ce mardi 17 mars. Il est suspecté de faits présumés d’escroquerie foncière portant sur 80 millions de francs CFA. Alors que l’affaire suit son cours, il est visé par une nouvelle plainte relative au même dossier, selon Les Echos. L’accusatrice, dont le nom n’a pas été divulgé, estime le préjudice à 22 millions de FCFA. 

 Pour rappel, le mandat de dépôt fait suite au réquisitoire du procureur Saliou Dicko, chef du parquet de Pikine-Guédiawaye (banlieue de Dakar). L'ancien directeur du Cadre de vie et de l'hygiène publique sous le régime de Benno Bokk Yaakaar (opposition) avait été arrêté, lundi 16 mars, sur instruction du procureur. 
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Charles KOSSONOU

Mercredi 18 Mars 2026 - 12:47


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