Division spéciale de cybersécurité : une mafia nigériane cernée, 19 personnes interpellées

La Division spéciale de cybersécurité (Dsc) a interpellé, le 15 mars 2026, 19 ressortissants nigérians, lors de descentes simultanées menées à Yeumbeul, aux Maristes, à Tivaouane Peulh et à Guédiawaye, toutes des localités de la banlieue dakaroise. Selon Libération, les mis en cause sont poursuivis pour « association de malfaiteurs, usurpations d'identités numériques, fraude bancaire, escroquerie en bande organisée transfrontalière, accès frauduleux à un système informatique, obtention illégale d'avantages mais aussi blanchiment de capitaux».
Cette opération, qui a permis à la Dsc de mettre la main sur toutes les cibles en même temps, fait suite à une plainte déposée par la Société générale Sénégal (Sgs, ex-Sgbs) et au moins trois de ses clients.
Après hameçonnage, des pirates avaient réussi à prendre le contrôle des comptes bancaires des plaignants avant de se livrer à plusieurs transferts, variant entre 100 et 500.000 Fcfa, vers des comptes Orange Money.
Les investigations techniques de la Dsc ont permis de cerner et de localiser l'ensemble du présumé réseau mafieux dont le «cerveau» gérait le «partage» des sommes frauduleusement captées.
Cette opération, qui a permis à la Dsc de mettre la main sur toutes les cibles en même temps, fait suite à une plainte déposée par la Société générale Sénégal (Sgs, ex-Sgbs) et au moins trois de ses clients.
Après hameçonnage, des pirates avaient réussi à prendre le contrôle des comptes bancaires des plaignants avant de se livrer à plusieurs transferts, variant entre 100 et 500.000 Fcfa, vers des comptes Orange Money.
Les investigations techniques de la Dsc ont permis de cerner et de localiser l'ensemble du présumé réseau mafieux dont le «cerveau» gérait le «partage» des sommes frauduleusement captées.
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