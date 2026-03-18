Sénégal : l’Ambassade du Maroc appelle ses ressortissants à faire preuve «de retenue et de vigilance»

Dans la soirée du mardi 17 mars, la Confédération africaine de football (CAF) a décidé de retirer la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025 au Sénégal, au profit du Maroc. Cette situation a suscité un regain de tensions verbales sur les réseaux sociaux. Face à une telle réalité, l’Ambassade du Maroc au Sénégal appelle ses ressortissants à «faire preuve de retenue, de vigilance», dans un communiqué publié ce mercredi.



«Dans le contexte des derniers développements observés en marge de la CAN et des réactions qu'ils ont suscitées, notamment sur les réseaux sociaux, l'Ambassade du Royaume du Maroc appelle les ressortissants marocains établis au Sénégal à faire preuve de retenue, de vigilance et de sens des responsabilités», a dit le communiqué.



L’Ambassade estime, par ailleurs, que le sport «doit demeurer un vecteur de rapprochement, de fraternité et de respect mutuel entre les peuples», ajoutant que «l'issue de cette affaire ne saurait justifier quelque forme de surexcès ou de propos excessifs entre des peuples frères».

La représentation du Royaume chérifien appelle enfin ses concitoyens «à contribuer à l'apaisement», en faisant «preuve de calme et de discernement, tant dans leurs interactions que dans leurs expressions, y compris sur les plateformes numériques».



Ce communiqué intervient dans un contexte où 18 supporters sénégalais ont été condamnés à des peines de prison allant de six à un an de prison pour des actes de violences lors de la finale de la CAN, le 18 janvier 2025. Ils seront jugés en appel le 30 mars, à Rabat.