Sénégal : la Sonaged annonce «des perturbations» dans la collecte des déchets en raison d’une grève d’agents

La Société nationale de gestion intégrée des déchets (Sonaged) annonce, ce mercredi 18 mars, que des «perturbations temporaires» affectent le service de collecte et de mise en décharge des déchets solides sur certaines zones du territoire national. Selon le communiqué, cette situation est due à «un mouvement de grève impliquant une partie des concessionnaires prestataires».



Face à une telle situation, la structure dit avoir «immédiatement activé les dispositions de continuité de service, incluant de déploiement d’équipes assurant le service minimum». Par ailleurs, elle invite les usagers à «privilégier l’utilisation des points de regroupement normalisés et les points propres disponibles» et à «conditionner correctement leurs déchets» en attendant le passage des camions.



La Sonaged rassure enfin que «toutes les mesures nécessaires sont engagées pour résoudre la situation et de rétablir le service normal dans les meilleurs».