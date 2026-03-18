Retrait du trophée de la CAN: le Sénégal prévient qu’il ne «saurait tolérer» cette «décision grossièrement illégale»

Le Jury disciplinaire d'appel de la Confédération africaine de football (CAF) a décidé, mardi 17 mars, de retirer au Sénégal le trophée de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025, pour l’attribuer au Maroc, à qui la victoire a été accordée sur Tapis vert (3-0). Réagissant à cette situation, le gouvernement sénégalais dénonce «une décision grossièrement illégale et profondément injuste», dans un communiqué.



«Cette décision inédite, d'une gravité exceptionnelle, heurte de front les principes cardinaux qui fondent l'éthique sportive, au premier rang desquels figurent l'équité, la loyauté et le respect de la vérité du terrain. Elle procède d'une lecture manifestement erronée du règlement, conduisant à une décision grossièrement illégale et profondément injuste», a écrit Marie Rose Faye, porte-parole du gouvernement.



En poursuivant, la ministre estime également qu’en remettant le trophée de la CAF au Maroc, la CAF «porte une atteinte sérieuse à sa propre crédibilité ainsi qu'à la confiance légitime que les peuples africains placent dans les institutions sportives continentales».



Le gouvernement du Sénégal prévient aussi qu’il «ne saurait tolérer qu'une décision administrative vienne effacer l'engagement et le mérite» sportifs, avant de rejeter «sans ambiguïté cette tentative de dépossession injustifiée». A cet effet, il "demande l'ouverture d'une enquête internationale indépendante pour soupçons de corruption au sein des instances dirigeantes" de la CAF. "Le gouvernement usera de toutes les voies de recours appropriées, y compris devant les instances juridiques internationales compétentes, afin que justice soit rendue et que la primauté du résultat sportif soit rétablie", a conclu la note.



Pour rappel, avant la décision de la Chambre d’appel du Jury disciplinaire, la CAF avait confirmé la victoire et le sacre du Sénégal. Le tribunal arbitral du sport (TAS) demeure, à ce stade de l’affaire, la seule instance habilitée à statuer sur la décision de la CAF. La Fédération sénégalaise de football (FSF) a assuré de son intention de saisir l’instance judiciaire de Lausanne, en Suisse.